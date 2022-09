SPORT – SABATO TORNA IN EDICOLA “TREZEROCINQUE”

Con l’inizio del campionato di serie A torna puntuale in edicola il magazine Trezerocinque, al suo sedicesimo anno di vita e da sempre pronto a raccontare la stagione cestistica italiana e internazionale, con particolare attenzione alle vicende della New Basket Brindisi, squadra anche quest’anno guidata da Frank Vitucci.

E, come ogni anno, il primo numero stagionale è l’imperdibile guida con la presentazione dettagliata di tutte e sedici le partecipanti al campionato, sempre tenendo conto delle continue evoluzioni di mercato.

“Tra queste sedici un posto in prima fila è occupato dalla Happy Casa – dichiara il direttore Mino Taveri – ancora una volta ai nastri di partenza con l’obiettivo chiaro di raggiungere una salvezza tranquilla e poi provare a regalare ai suoi tifosi qualche gioia in più. Il lavoro svolto in estate dal ds Giofrè e dal suo staff lascia ben sperare, il gruppo appare già affiatato e in sintonia, ora bisogna solo sperare che gli infortuni non compromettano la prima parte della stagione come già successo in precampionato”.

Si parte, con Milano e Virtus Bologna un gradino su tutte, anche se il primo spettacolo (si fa per dire…) offerto in Supercoppa andrebbe subito dimenticato, ma è innegabile che i roster a disposizione di Messina e Scariolo spaventano tutti. Ma attenzione, nel campionato che sta per cominciare, a Venezia e poi le solite Sassari e Brescia. I soliti noti, insomma, gruppo d’elìte nel quale Brindisi spera di inserirsi prepotentemente come già successo in passato.

“La guida alla stagione di serie A è pronta per soddisfare tutte le curiosità di tifosi e addetti ai lavori – conclude Taveri – ora la parola spetta al campo. E con esso ci sarà Trezerocinque a tenervi compagnia con analisi, interviste e approfondimenti su tutto ciò che ci regalerà la stagione”.

Trezerocinque sarà in edicola da sabato 1 ottobre.