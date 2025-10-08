Sportello bancomat scassinato a San Pietro V.co – una nota di Fratelli d’Italia

Oggi, 8 ottobre, si è verificato un secondo episodio criminoso che ha ulteriormente scosso la

comunità di San Pietro Vernotico e non solo.

SI è verificata la seconda rapina, a distanza di pochi giorni, questa volta ai danni dello

sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese, rapina fatta precedere da un forte boato s

eguito di un ordigno esplosivo.

Giorni addietro è toccato, analogo metodo, allo sportello delle Poste Italiane con ingenti

danni alle strutture, pare, senza che sia stato prelevato denaro.

Questi fatti che scuotono la nostra comunità sono atti non accettabili e creano tensione

minando la serenità degli abitanti per non affermare che, quest’ultimo assalto è avvenuto

alle 5 del mattino quando tutti i cittadini cominciano a organizzare la giornata spostandosi

nel paese e visti i danni e la forza esplosiva qualcuno ignaro avrebbe potuto anche

rimetterci la pelle.

Due sedi bancarie molto danneggiate e ora disattive, quindi chiuse, determina anche un forte

disservizio e disagio per l’economia locale, per le attività commerciali e per l’intera

popolazione.

Tali accadimenti ci riportano indietro nel tempo e la nostra comunità non intende

assolutamente neppure pensare a ciò.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, esorta tutte le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, di tenere alta la guardia presidiando il territorio in

ogni dove al fine di poter scongiurare una possibile escalation di simili atti delittuosi e

ristabilire la sicurezza.

Ci permettiamo, cogliendo l’occasione, affinché, nei tempi necessari, sua Eccellenza, il Sig.

Prefetto di Brindisi, e sua Eccellenza il Questore di Brindisi, possano in tempi brevi

insediare il nuovo Commissariato di Polizia qui a San Pietro Vernotico e quindi poter avere

in pianta stabile sul territorio un ulteriore presidio di pubblica sicurezza non solo per la

comunità sampietrana ma anche per le comunità dell’interland.

Il direttivo di sezione

Il coordinatore Giuseppe Di Taranto