STABILIMENTO DEMA SENZ’ACQUA. LA DENUNCIA DELL’UGL

Nella tarda mattinata di ieri, nello stabilimento Dema Brindisi, uno dei fiori all’occhiello dell’aeronautica in Puglia, si è creato un disservizio, ai lavoratori in primis, per la mancanza di acqua potabile e ad uso industriale. Le RSU /RLS hanno prontamente chiesto chiarimenti alla direzione la quale ha fatto sapere che il problema sarebbe stato prontamente risolto con l’Aqp. Nel giro di qualche ora l’acqua era disponibile. Nel pomeriggio, però, il problema si è ripresentato senza che le RSU / RLS fossero state informate. In realtà il problema riguarderebbe il mancato pagamento di fatture di fornitura dell’acqua.

Nella giornata di oggi non i lavoratori non avevano ancora ricevuto nessun aggiornamento dalla direzione Dema BR se non alle 13 quando già alcuni laboratori si erano recati regolarmente a lavoro per essere poi mandati a casa.

Il problema dell’acqua ancora non risolto e i lavoratori in balia delle onde che non sanno cosa fare già da domani.

Se non sono garantiti i servizi igienici per assicurare la salute e sicurezza dei lavoratori, non si può pensare di fare produzione ugualmente a scapito dei sempre più tartassati lavoratori.

Per questo motivo il sindacato UGL afferma che sarà prontamente denunciato a tutti i livelli questo comportamento scellerato dell’azienda.