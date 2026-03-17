Stadio di via del Mare – Ispezione di Pagliaro (Fdi). “Lavori in corso a buon ritmo. Presto la nuova copertura”

Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente gruppo Fratelli d’Italia

“Procedono a buon ritmo i lavori che cambieranno il volto dello stadio Via del Mare di Lecce. L’ho verificato nel mio sopralluogo di oggi, su invito dell’impresa costruttrice del mio amico Angelo Contessa. Si sta entrando nella fase cruciale, quella in cui iniziano a vedersi i cambiamenti veri. Questo mese di marzo sarà decisivo: è infatti iniziata da qualche giorno la rimozione della storica pensilina che copre le tribune centrale, laterale e stampa. La vera rivoluzione sarà proprio la copertura totale dello stadio, con nuove strutture fisse di sostegno. L’obiettivo è terminare i lavori entro agosto, in tempo utile per l’inizio della prossima stagione e per i Giochi del Mediterraneo. Se proprio si dovessero allungare i tempi, il completamento della copertura potrebbe arrivare qualche settimana dopo, ma il Lecce giocherà sempre nella sua casa.

Il Via del Mare diventerà una struttura modello, una perla impiantistica e un vanto per l’intera città di Lecce e per tutto il Salento. Uno stadio moderno, capace di attrarre ed ospitare eventi e di accogliere al suo interno diverse attività. Non vediamo l’ora che sia completato questo grande progetto che sta prendendo forma. L’abbiamo visto oggi nel nostro sopralluogo, e siamo fiduciosi che ogni contrattempo possa essere superato: il cronoprogramma è in piedi e si procede”.