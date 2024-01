Stadio Fanuzzi – Aggiano (PD): troppe promesse tradite…

Ecco la nota della consigliera comunale del PD Denise Aggiano:

“Situazione stadio preoccupante, troppe aspettative alimentate da promesse tradite. Preoccupazione per il futuro”Questa mattina ho partecipato alla commissione Lavori Pubblici che si è riunita per un sopralluogo allo stadio Fanuzzi. Il manto erboso, così come denunciato, era in condizioni quasi al limite della praticabilità. Durante la commissione, a cui hanno partecipato anche i tecnici comunali e dell’azienda incaricata dei lavori di rifacimento del manto, sono emersi degli aspetti che vanno approfonditi. Infatti si è sottolineata la circostanza che per l’attecchimento ottimale della zollatura sarebbe stato opportuno qualche giorno in più. Naturalmente dal punto di vita politico sono state disattese tutte le promesse che hanno alimentato aspettative nelle fasi iniziali del campionato. Entro fine mese sarà fondamentale dare riscontro alle prescrizioni della Figc e dopo le sanzioni dovute al malfunzionamento dell’erogazione dell’acqua, su cui non sono state date rassicurazioni concrete di intervento immediato, c’è grande preoccupazione. Purtroppo oltre alla squadra del Brindisi Calcio, a soffrire per questa penosa situazione sono tante squadre minori che utilizzano il pre-campo, anch’esso in condizioni non ottimali per quanto riguarda il funzionamento degli spogliatoi e delle docce. Una situazione che contrasta con tutte le promesse fatte ai tifosi e in generale alla cittadinanza in questi mesi, aggravata dal fatto che qualche azienda interessata nei lavori, costati diverse centinaia di migliaia di euro, non ha ancora percepito un solo centesimo. La pessima gestione politica, quindi, ha come vittime oltre le società sportive e i tifosi anche aziende e operai locali: l’incompetenza politica-amministrativa dell’assessorato ai Lavori Pubblici, in questa fase delicata, ha mostrato ancora una volta i limiti della demagogia e del populismo e l’inconsistenza della proposta politica.Denise Aggianoconsigliera comunale Pd Brindisi