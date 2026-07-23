Stadio Fanuzzi – Ass. Elmo: “Per i Giochi avrà un aspetto decoroso anche all’esterno”

Immediata la risposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo rispetto alle perplessità espresse da Brindisitime sull’aspetto esterno dello stadio Fanuzzi in vista della partita dell’Under 21 dell’Italia, nell’ambiod ei Giochi del Mediterraneo.

Lo stadio, ad un mese di distanza dall’avvio dei Giochi, infatti, non è stato interessato da lavori di tinteggiatura esterna e quindi c’era il rischio di presentare un volto della città poco onorevole per Brindisi.

Ovviamente per realizzare un intervento complessivo occorrono tanti soldi e tanto tempo. Ma ecco la soluzione-tampone illustrata immediatamente dall’Assessore Elmo: “Nell’ambito del programma di interventi di riqualificazione dello Stadio Fanuzzi, una porzione della parete perimetrale prospiciente l’area parcheggio sarà interessata da specifiche lavorazioni di carattere tecnico, sia interne sia esterne, finalizzate al miglioramento funzionale ed estetico della struttura.

Sulla parte centrale della parete verrà installata una struttura portante in acciaio, appositamente predisposta per l’alloggiamento di banner raffiguranti elementi rappresentativi della città di Brindisi, con l’obiettivo di valorizzarne l’identità territoriale e contribuire alla qualificazione dell’immagine complessiva dell’impianto sportivo”.