Stadio “Fanuzzi”. Il 28 agosto il sopralluogo per l’agibilita’

Fissato al 28 agosto il sopralluogo della Commissione Pubblici Spettacoli per verificare l’agibilita’ dello stadio “Fanuzzi” di Brindisi, in vista del prossimo campionato di serie D che vedrà’ ai nastri di partenza il rinnovato Brindisi calcio. Ieri, la Commissione, durante una riunione preliminare in Prefettura, ha visionato la documentazione preparata dal Comune di Brindisi, rimarcando la necessità di un maggior controllo a riguardo del servizio antincendio. Per il resto, pare che tutto sia nella norma. Dopo il sopralluogo di prassi, l’ok definitivo all’agibilita’.