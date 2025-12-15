Stadio “Franco Fanuzzi” e Giochi del Mediterraneo 2026: depositata interrogazione sullo stato dei lavori

Ho depositato un’interrogazione consiliare rivolta al Sindaco e all’Assessore competente per fare piena chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello Stadio comunale “Franco Fanuzzi”, impianto che dovrà ospitare alcune gare calcistiche dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Brindisi è una delle città ufficialmente coinvolte nell’evento e lo stadio rappresenta un’infrastruttura strategica, oggetto di interventi finanziati con risorse pubbliche dedicate. Tuttavia, allo stato attuale, l’andamento dei lavori appare sensibilmente rallentato e non coerente con il cronoprogramma originariamente previsto.

Nel corso del sopralluogo della Commissione consiliare del 21 ottobre 2025 è stato infatti comunicato che la data di consegna dei lavori risulterebbe slittata.

A destare ulteriore preoccupazione c’è il mancato avvio dei lavori di sostituzione del tappetino sintetico del precampo, infrastruttura fondamentale per la piena funzionalità dello stadio.

Con questa interrogazione chiedo all’Amministrazione:

di conoscere lo stato reale di avanzamento dei lavori, con l’indicazione delle opere completate e di quelle ancora da realizzare;

se esistano ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale e quali siano le cause che hanno determinato lo slittamento dei tempi;

quale sia il cronoprogramma aggiornato e ufficiale per il completamento e la consegna dello stadio;

per quali motivi non siano ancora iniziati i lavori sul tappetino sintetico del precampo e quali siano le tempistiche previste;

se l’Amministrazione abbia richiesto al Commissario dei Giochi del Mediterraneo l’autorizzazione all’utilizzo delle eventuali economie di finanziamento per completare o integrare gli interventi previsti.

Ritengo indispensabile garantire la massima trasparenza amministrativa su un’opera di tale rilevanza e mettere il Consiglio comunale nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

Per questo ho chiesto una risposta scritta e orale in Consiglio comunale, considerata l’importanza strategica dell’intervento per la città di Brindisi e per il buon esito dei Giochi del Mediterraneo 2026.