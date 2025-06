Stagione balneare 2025 – Prime sanzioni della Guardia Costiera

In attesa dell’inizio dell’operazione “Mare e laghi Sicuri 2025”, il cui scopo è quello di garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti, sono iniziati i primi controlli da parte del personale militari della Sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto, in considerazione che in Puglia la stagione balneare è iniziata il 1° maggio.

I militari, hanno constatato se tutte le strutture balneari presenti lungo la costa della Provincia, avessero rispettato l’obbligo di apertura del 1° giugno 2025, quale periodo di apertura obbligatoria prevista dall’Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia in data 16/04/2025. Dal controllo eseguito, sono risultate ancora chiuse 7 strutture balneari (una nel Comune di Brindisi, tre nel Comune di Carovigno, una nel Comune di Ostuni e due nel Comune di Fasano). Ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative pari a 1.032,00€. Cad., inoltre, saranno segnalati agli uffici comunali competenti, per la mancata apertura obbligatoria.

Durante l’attività, il concessionario di un noto stabilimento balneare presente lungo la litorale Torre Canne-Savelletri del Comune di Fasano, è stato sanzionato, in quanto utilizzava l’assistente ai bagnanti in altre mansioni. Inoltre, in uno stabilimento balneare presente nella stessa zona, si accertava l’assenza del servizio di salvamento. Il titolare si quest’ultimo è stato sanzionato e diffidato al ripristino immediato del servizio di salvataggio.