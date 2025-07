Stagione estiva 2025 – Informazioni sul piano viabilità

In vista degli spostamenti per l’esodo e il controesodo estivo, Viabilità Italia, che opera come Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, ha predisposto il Piano – consultabile sul sito della Polizia di Stato al link –https://www.poliziadistato.it/– con lo scopo di fornire ai cittadini le informazioni più utili a favorire partenze consapevoli e garantire le migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, con indicazioni puntuali in merito ai seguenti punti:

dati previsionali del traffico con il calendario recante i bollini di traffico per la stagione estiva in corso;

indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t;

elenco dei principali cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale;

i flussi di traffico nelle giornate critiche sulla rete autostradale;

gli itinerari alternativi alle tratte autostradali.

Si rinvia, per ogni ulteriore informazione, al comunicato stampa di Viabilità Italia – avente ad oggetto anche i canali informativi relativi agli aggiornamenti sul traffico, ai comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale (prima di partire e durante il viaggio) consultabile al link https://www.poliziadistato.it/.