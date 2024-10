Stagione estiva molto positiva per gli afflussi turistici a Brindisi e in tutta la Puglia.

Dati estremamente positivi di ASSOHOTEL Confesercenti per il turismo in Puglia nei primi

otto mesi di quest’anno, con il 13% di valore aggiunto sull’economia regionale e con 228 mila

occupati. In particolare, nel territorio brindisino, inserito statisticamente nella parte centrale della

regione, si è registrato un aumento di presenze e fatturato del 3% rispetto al 2023. Dopo quella di

Bari, la provincia di Brindisi è quella che è risultata la più dinamica, con crescita superiore o in linea

con la media regionale, centrando gli obiettivi della internalizzazione e destagionalizzazione.

Leggendo attentamente gli arrivi e le presenze pubblicate sul Report TTG di Rimini 2024 della Puglia

si evince che c’è stata una lieve flessione negli arrivi ma non nelle presenze alberghiere, confermando

l’alta valenza delle nostre strutture del territorio brindisino. Analizzando i numeri, si evince che

visitatori stranieri hanno superato i livelli pre-pandemia, mentre sul fronte della domanda italiana si

sente l’erosione della capacità di spesa delle famiglie.

“Il consuntivo dell’estate è comunque assolutamente positivo – dichiara Enzo Di Roma,

presidente provinciale di Assohotel Confesercenti di Brindisi – perché c’è una conferma della

attrattività della Puglia centrale. I buoni risultati non devono farci dimenticare però vecchi e nuovi

problemi, dalla mancanza di infrastrutture alla concorrenza sleale dell’abusivismo turistico, dalla

carenza di personale all’incremento dei costi. Il Piano di Sviluppo che sta attuando Assohotel Brindisi

deve essere l’occasione per programmare insieme alle parti istituzionali, come non si è mai fatto, il

futuro del turismo nella nostra zona, tra i più vitali di questi ultimi anni”.

Pensando ad una strategia di sviluppo integrato per il prossimo anno, si sta pensando all’avvio

di una campagna di marketing digitale per la promozione del sistema e operazioni di direct marketing

verso gli operatori accreditati e potenzialmente interessati all’acquisto del prodotto Puglia. Questo

progetto è rivolto a privilegiare le qualità aziendali delle imprese consorziate, creare una rete

distributiva di prodotti e servizi, promuovere la conoscenza delle attività turistiche sia in Italia che

all’estero, migliorare la qualità dei servizi offrendo migliore assistenza, nonché produrre pacchetti

turistici diversificati in base alle esigenze e tipologie, ed infine realizzare validi servizi per consorziati

e turisti.

L’attività promozionale sarà effettuata attraverso un mediato e/o diretto contatto con Tour

Operator; fondamentale sarà, inoltre, essere presenti nelle fiere di settore, nonché prevedere corsi di

formazione per operatori e guide turistiche e, infine, convenzionare tutti gli operatori turistici del

territorio di Brindisi.