Stagione maledetta! L’Happycasa cede pure con il Napoli

Ancora un ko interno per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Sakota ha perso al fotofinish contro Napoli per 80 a 77. Bartley ha avuto la possibilità dell’ultimo tiro ma ha perso palla. Pubblico delle grandi occasioni. come richiesto da coach Sakota, per il derby del sud tra Happy casa Brindisi e Napoli. Presenti anche 50 tifosi partenopei. Brindisi si schiera con Morris, Sneed, Johnson. Senglin e Laszewski. Risponde Napoli con Pullen, Sojolowski, Zubcic, Brown e Owens. Parte bene la Happy casa con un 11 a 0 iniziale. Primo canestro degli ospiti al 5’ con la tripla di Brown. Morris e compagni sono in gran serata, soprattutto nel tiro dalla distanza. Napoli riesce a ricucire lo strappo iniziale, riportandosi a -5. Al primo intervallo. Happy casa avanti per 22 a 18. Ottima la prova di Morris. In avvio di secondo quarto Napoli azzera lo svantaggio impattando sul 28 a 28 con tre tiri liberi. E allo stesso modo si porta in vantaggio di un punto. Ottimi Pullen e Ellis. La partita diventa incandescente. Si gioca punto a punto. All’intervallo lungo, Brindisi avanti per 42 a 39. In avvio di terzo quarto alcune decisioni arbitrali molto discutibili fanno innervosire Brindisi e i tifosi biancazzurri. Napoli con i tiri liberi si porta avanti di 5 lunghezze. Partita sempre più nervosa e arbitri sempre sotto accusa. Napoli va sul +6. Laszewski riporta a -1 la Happy casa e la gara e’ sempre più equilibrata. Bayehe rida’ il vantaggio a Brindisi, ma dura un attimo. Napoli va all’ultimo intervallo avanti sul 58 a 54. La tripla di Morris apre l’ultimo periodo. Napoli risponde da pa suo e il trend di fine gara ricalca l’andamento generale del match. Bartley porta la parità a due minuti dal termine. Ora il pubblico brindisino si fa sentire. Brindisi super con la tripla di Bartley che porta avanti Brindisi. Ma Napoli si riprende il vantaggio a 46 sec dal termine. A 22 sec dalla sirena Napoli perde palla con un tiro avventato e Bartley dalla lunetta dei tiri liberi porta a 2 i punti di vantaggio. attacco per gli ospiti. Pullen con la tripla sposta l’ago della bilancia su sponda Napoli. Ultimo attacco Happy casa ma Bartley perde palla e Napoli vince per 80 a 77. Brindisi sempre ultimo in classifica.

(foto Vincenzo Tasco)