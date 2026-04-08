Stamattina in Prefettura la “Cabina di coordinamento” sulle misure legate al Pnrr

Questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, si è svolto un incontro della locale “Cabina di Coordinamento” per verificare lo stato di avanzamento dei progetti afferenti ad alcune importanti misure legate al PNRR, nello specifico il piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, il piano di estensione del tempo pieno, dati e interoperabilità, servizi digitali e esperienza dei cittadini, task force digitalizzazione, monitoraggio e performance e, infine, competenze e capacità amministrativa.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Guido Aprea, hanno partecipato i rappresentanti della Struttura di Missione per il PNRR, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dei Dipartimenti per la trasformazione digitale e per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Puglia, della Ragioneria territoriale dello Stato, della Provincia e dei Comuni soggetti attuatori.

Nel corso dell’incontro, finalizzato al monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati e all’esame di eventuali criticità procedurali riscontrate, è emerso che la quasi totalità delle progettualità risultano essere stati realizzati e conclusi, in fase di asseverazione o comunque saranno completati nei termini stabiliti dalle regole imposte dalla normativa.

In particolare, si registra un completamento di tali lavori entro il termine imposto pari al 94% rispetto al totale dei finanziamenti richiesti.

In definitiva, si conferma l’accurato lavoro svolto da parte dei soggetti attuatori e l’attività di coordinamento della Prefettura per il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dalle misure di finanziamento.