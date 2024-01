Stamattina la Befana in…Paradiso

Si e’ tenuta in mattinata l’iniziativa al quartiere Paradiso, presso la Parrocchia San Nicola, “La Befana in Paradiso”, per donare goia ai bambini ed aiutare le famiglie in difficoltà. Ha organizzato l’evento l’associazione “Periferie”, sempre presente, quando si tratta di dedicare momenti di gioia ai più piccoli ed aiutare le famiglie in difficoltà. Sono stati donati giochi e le calze dell’Epifania ai bambini, oltre a generi alimentari alla Parrocchia che poi verranno distribuiti alle famiglie meno fortunate e in difficoltà.

E poi animazione e giochi per i bambini con la presenza della tradizionale Befana e di un particolare, ma molto particolare, Babbo Natale .

La solidarietà, hanno detto gli organizzatori, deve sempre rappresentare il motore pulsante nell’ animo di ogni cittadino e comunità.