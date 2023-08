STAMATTINA LA PROTESTA DEI LAVORATORI DELLA MULTISERVIZI

Il Sindacato Cobas ha svolto questa mattina la programmata manifestazione di protesta presso la BMS dove sono state chieste le dimissioni immediate dell’Amministratore , Giovanni Palasciano, al Comune soluzioni positive per avere con certezza il pagamento degli stipendi , un nuovo piano industriale capace di rilanciare le attività con nuovi affidamenti necessarie a colmare il possibile bilancio negativo 2023 che potrebbe avere conseguenze disastrose.

La protesta di questa mattina ha visto una ottima partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno compreso che le problematiche della società BMS vanno poste sul tappeto .

I presenti hanno espresso inoltre una dura censura contro l’operato dell’Amministratore che in odore di partenza con un blitz ha preferito pagare fornitori ,avvocati , e quant’altro, al posto dei lavoratori.

Tutto questo dopo che una task force comunale aveva permesso di inviare tra tante difficoltà 400.000 euro alla BMS.

Per fare un passo in avanti durante il sit in abbiamo inoltrato telefonicamente una ulteriore richiesta di incontro con il Sindaco , dopo i tanti incontri realizzati in questi giorni;

la richiesta di incontro ha avuto una risposta immediata con una convocazione già per domani mattina Venerdì 25 Agosto alle ore 9,00.

Un incontro importante dove ascoltare le immediate iniziative della Amministrazione Comunale di Brindisi sul problema BMS;

è comunque nostra intenzione proporre al Sindaco Marchionna che nei prossimi giorni si possa svolgere un incontro più largo di dipendenti BMS ,che ascoltino cosa bolle in pentola con le proprie orecchie.

Il Sindacato Cobas è fortemente preoccupato della situazione ,non mollerà sicuramente, ed afferma che ci saranno sicuramente altre iniziative a sostegno dei dipendenti che cammini insieme al miglioramento della BMS.