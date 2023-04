STAMATTINA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI BRINDISI

Questa mattina, si è riunita la commissione elettorale con il fine di individuare gli scrutatori che saranno impegnati nelle operazioni elettorali del 14 e 15 maggio prossimi. Il metodo utilizzato è stato quello del sorteggio computerizzato che, da qualche anno, ha sostituito l’odiosa pratica della segnalazione che aveva creato un grave “mercimonio”. Anche in questa tornata elettorale, una quota di scrutatori è stata destinata a coloro i quali hanno un dato ISEE fino a 11mila euro. Siamo orgogliosi di aver contribuito già dagli scorsi anni, a “normalizzare” , utilizzando criteri di trasparenza e correttezza, una situazione che era diventata una pratica abusata per becera campagna elettorale, proprio in periodi come questi. Ora c’è più chiarezza ed anche più equità.

Giuseppe Massaro e Rosella Gentile consiglieri comunali Partito Democratico Brindisi