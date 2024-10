“Stare bene insieme è comunità”. Open day del Laboratorio urbano Movimenti di Brindisi

“Stare bene insieme è comunità” è il titolo dell’open day di Movimenti Laboratorio Urbano (Brindisi) organizzato da Eridano Cooperativa Sociale, in programma venerdì 18 ottobre a partire dalle 20. Una giornata in cui, attraverso la conoscenza delle diverse realtà che operano abitualmente all’interno dello stesso laboratorio e il coinvolgimento dei partecipanti in alcune delle attività da esse svolte, si intende far toccare con mano come i processi di inclusione e partecipazione migliorino le relazioni sociali ed il benessere di tutti.

Per l’occasione, sono in programma anche due concerti: alle 20.30 Giancarlo Pagliara e Vincenzo Maggiore presentano il disco “Secca d’acqua”; alle 21.30 sarà di scena il gruppo The Orange Grapefruit.

“Fin dall’inaugurazione – spiega il Presidente Francesco Parisi – abbiamo promosso Movimenti Laboratorio Urbano come spazio aperto attraverso il quale rispondere ai bisogni della collettività ed in particolare della popolazione giovanile. Oggi possiamo ritenere il riconoscimento da parte della comunità, non solo come spazio aggregativo, ma soprattutto come incubatore di idee e progetti comunitari, un dato di fatto”.

Diverse sono le attività rivolte ai giovani del quartiere attualmente in corso: “Obiettivo scuola” per il supporto scolastico; “Genitori a confronto”, gruppo di Auto Mutuo Aiuto per genitori; “Spazio protetto”, sportello di sostegno psicologico per ragazzi, genitori e docenti. Inoltre, sono attivi laboratori creativi come “GrafiLab”, fumetto e illustrazione a cura di Carmelo Garofalo; “Songwriting”, corso di scrittura per testi musicali a cura di Paola Petrosillo; “Voice Recorder”, corso di doppiaggio a cura di Mimmo Greco.

Movimenti è anche riferimento per attività rivolte alla terza età nell’ambito di progettualità legate all’invecchiamento attivo.

Il laboratorio, inoltre, ospita in modo stabile Studio Ph Dario Rovere, fotografia e sala pose e Rotten Studio, sala prove & studio recording e mette a disposizione i propri spazi ad altre realtà quali l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne, l’ACAT, Slowfood, ArciMovimenti, il Forum Terzo Settore di Brindisi.

Durante la serata saranno presentati due album musicali:

Secca d’acqua è la nuova produzione discografica del cantautore Vincenzo Maggiore e del musicista Giancarlo Pagliara. Un disco minimale, piano e voce, che accende i riflettori sulla “Brindisi che non c’è più” traendo ispirazione dall’opera poetica di Franco Romanelli, uno degli ultimi maestri d’ascia della città. Punta di diamante del disco è un brano realizzato attraverso il progetto “La città che non c’è” promosso da Eridano Cooperativa sociale di Brindisi e dal Laboratorio Urbano Movimenti, dedicato ad un gruppo di giovanissimi delle scuole della provincia attraverso l’apporto della docente di scuola primaria e cantautrice Paola Petrosillo, del musicista Giancarlo Pagliara, del Maestro d’ascia e presidente dei Vogatori Remuri Franco Romanelli e del cantautore Vincenzo Maggiore.

Uscito lo scorso 27 luglio su tutti i principali negozi digitali ed in versione Vinile (Limited Edition), “All These Songs” è il secondo capitolo discografico del progetto The Orange Grapefruit, band salentina ma di evidente matrice british pop-rock. “All These Songs”, prodotto da Francesco de Totaro e co-prodotto da Andrea Mucelli, è pubblicato da The Old Friar Records Ltd. e contiene dodici brani inediti, tutti composti dal musicista brindisino Francesco de Totaro. Strumenti vintage e amplificatori valvolari, uniti ad una minuziosa cura per i dettagli e per le armonie vocali, rimandano alle sonorità dei favolosi anni ’60. L’uscita del disco è stata accompagnata dalla pubblicazione di un mimi-documentario intitolato “All These Songs – EPK” disponibile su Youtube e dal primo singolo intitolato “Fly Away”.