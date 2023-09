STASERA A FRANCAVILLA “RAF IN CONCERTO”

Oggi, venerdì 15 settembre in Piazza Giovanni XXIII alle 21.30 sarà di scena Raf, uno dei cantautori più ascoltati e apprezzati della musica italiana, che si esibirà in una tappa del tour “La mia casa”.

“Con Raf – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – chiudiamo la stagione dei concerti estivi in Piazza Giovanni XXIII. Un bilancio assolutamente positivo che ha portato nella nostra Città migliaia di visitatori in occasione dei concerti di Roberto Vecchioni, Tiromancino, Eugenio Finardi e dei grandi interpreti del jazz.”

Raf nel corso della serata presenterà, oltre al nuovo singolo “80 voglia di te”, i grandi successi che lo hanno reso una vera e propria star apprezzata da un pubblico intergenerazionale.

Il nuovo brano anticipa l’uscita del disco “La mia casa” atteso nelle prossime settimane. Come spiega lo stesso Raf: «La mia Casa è un concept, un libro, una canzone e un tour. La mia casa è fatta di viaggi, di strada, di musica, di poesia, di concerti, di palchi; di persone che incontro. Ci sarà spazio per nuove sonorità, brani inediti, per il divertimento e soprattutto per nuove emozioni».

“Come ogni 15 settembre – conclude il Sindaco Denuzzo – sarà una occasione speciale per venire a trovarci perchè la nostra comunità si riunirà in occasione della Festa Patronale creando un dialogo sospeso tra spettacolo e tradizione. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata all’insegna della musica italiana d’autore.”

Il concerto, che è inserito nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale, chiuderà i festeggiamenti in onore della Madonna della Fontana.

Ingresso gratuito.