STASERA A MESAGNE PRIMA SERATA DI FESTA PATRONALE

La giornata odierna a Mesagne coincide con l’inizio dei festeggiamenti religiosi e civili per la Madonna del Carmine, Protettrice della città. Alle 19.30, dalla Chiesa Madre in direzione della Basilica del Carmine, muoverà la processione. Prelevato il Simulacro della Vergine del Monte Carmelo, la processione continuerà il suo percorso: in Piazza Vittorio Emanuele II, il sindaco Antonio Matarrelli terrà il discorso di Consegna della Chiavi. Al termine della processione e dell’accoglienza della Madonna in Chiesa Madre, verrà celebrata la messa. Alle ore 21.30 la cassarmonica in Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il Concerto bandistico cittadino “Fasano-Leo Città di Mesagne” diretto dal M° Francesco Poci.