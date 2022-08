STASERA AD OSTUNI IL RECITAL “L’EMOZIONAUTA, VIAGGIO TRA SUCCESSI E SOGNI”

Stasera, alle ore 19:00, presso il Relais Sant’Eligio (Via G. Pinto, n. 48, Ostuni), il Rotary Club “Ostuni – Valle d’Itria – Rosamarina” ha organizzato un Recital musicale dal titolo “L’emozionauta: viaggio tra successi e sogni”.

Protagonista della serata sarà Salvatore De Pasquale (in arte DEPSA), uno dei più prolifici autori italiani, sia in campo musicale (oltre 3.000 canzoni composte, tra cui Champagne, Ti voglio bene e Oramai, 22 partecipazioni al Festival di Sanremo e 10 allo Zecchino d’Oro), che televisivo (autore di numerose trasmissioni e sigle di punta per la RAI e Mediaset, conseguendo 9 Telegatti) e teatrale. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni che verrà ripercorsa nel corso della serata attraverso il racconto di tanti aneddoti sconosciuti ai più, la proiezione di video e l’esecuzione di brani live.

La serata sarà presentata da Ferdinando Sallustio e prenderà parte all’evento anche il poliedrico musicista Lello Lacenere, che accompagnerà DEPSA con brani eseguiti al violino e al pianoforte.

Info e prenotazioni: 3381617575