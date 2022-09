STASERA FORZA ITALIA CON CANDIDATI E CONCERTO DI ORIETTA BERTI

Questa sera, alle 19.30, in piazza Santa Teresa, si terrà la “festa azzurra” di Forza Italia: saranno presentati i candidati alle prossime elezioni politiche e a seguire ci sarà il concerto di Orietta Berti.“Abbiamo deciso di incontrare il popolo di Forza Italia e del centrodestra, regalandoci un momento di gioia e allegria da condividere”, dichiara la coordinatrice provinciale di Brindisi, Laura De Mola. “Siamo certi che sarà una bella festa per ritrovarci insieme prima di queste elezioni cruciali per il futuro della nostra terra e del Paese. Ringraziamo Orietta Berti, mia cara amica, per aver voluto esserci e regalarci una serata speciale con la sua voce straordinaria”.