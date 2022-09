STASERA IN CATTEDRALE “IL CREATO PARLA E IL POTERE SI RACCONTA”

Stasera, 6 settembre ore 20

Cattedrale, cortile interno.

“IL CREATO PARLA E IL POTERE SI RACCONTA” – Laudato Si’

scritto dal giudice Maria Francesca Mariano e con la regia di Marco Antonio Romano.

In scena Liliana Putino, Valentina Piccolo, Enzo Esposito, Gabriele Antonio Esposito e Marco Antonio Romano.

“LaudatoSi è il testo teatrale che commenta l’Enciclica del Santo Padre, dando voce in scena ai quattroelementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco, che raccontano come siano stati impoveriti ed inquinati dall’azione o

dall’omissione umana, dall’Amazzonia al disgelo dei ghiacciai. La visione globale e unitaria della Casa Comune come luogo affidato alla cura dell’uomo e divenuto spesso territorio di conquista e di saccheggio,

scorre attraverso un linguaggio poetico che descrive con discrezione l’affanno del Pianeta. Il testo è attraversato dal monologo sul Potere, che offre al pubblico un momento di intensa riflessione ed ha valenza profetica con riguardo ai recenti scenari bellici.

Con la chiusura finale intessuta di speranza e di fiducia nell’essere umano.”

Maria Francesca Mariano