Nell’ambito del programma di festeggiamenti per i Santi Patroni Teodoro e Lorenzo, stasera, con inizio alle ore 21.30, in piazza Santa Teresa, ci sarà lo spettacolo “Carmen Russo Show” (dedicato a Raffaella Carrà), con Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Nella stessa piazza domenica 1 settembre, invece, si esibiranno i “Tiromancino”. Per disposizioni legate alla sicurezza, in piazza potranno accedere fino a quattromila persone.