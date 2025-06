Stasera “La notte del pomodoro fiaschetto 2025”

Un viaggio nel tempo tra gusto, memoria e festa nella Riserva di Torre Guaceto

Il profumo del pomodoro appena colto, il calore del sole di fine giugno, le mani che selezionano con cura i frutti più maturi. È questo lo spirito che anima La Notte del Pomodoro Fiaschetto, l’evento che celebra la memoria contadina e la tradizione culinaria nel cuore della Riserva Naturale di Torre Guaceto, nei giardini dell’Azienda Agricola Calemone, in Contrada Baccatani.

Un tempo, quando i pomodori erano maturi e l’estate nel pieno del suo vigore, le famiglie si riunivano per preparare la salsa da conservare per l’inverno. Ognuno aveva un ruolo: alle donne, tra i più importanti, spettava la selezione dei frutti migliori e la raccolta dei semi per l’anno successivo. La giornata si chiudeva con una festa condivisa, semplice e vera.

Sabato 28 giugno a partire dalla 21.00 quella festa rivive in una serata dove il Pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto sarà protagonista indiscusso, con un percorso gastronomico che prevedrà:

Focaccia di grani antichi – acquasala – pomodoro Fiaschetto Scattarisciatu con crostone di pane dell’azienda agricola Calemone; I salumi della murgia del Salumificio Santoro con sua maestà il capocollo di Martina Franca (Presidio Slow Food); i formaggi naturali a latte crudo dell’alto Salento del Caseificio Lanzillotti; i primi piatti di Calemone con le Orecchiette pomodoro Fiaschetto “Due metà Salsato”, cacioricotta Lanzilotti e basilico, i Maccheroni con pomodoro Datterino giallo, olive celline, acciughe, capperi e pane fritto, le Strascinate con pesto di pomodoro Fiaschetto secco, finocchietto selvatico, mandorle e stracciatella, le Foglie d’ulivo verdi e bianchi con pomodoro Fiaschetto, datterino giallo, fiori di zucca, origano, prezzemolo e pesto di basilico, per finire con il Dessert: PanPomodoro dell’antico forno da Mimina 1960 e confettura di pomodoro Rosso.

Il tutto sarà accompagnato dai Vini di “Cantine Risveglio” e dalla Birra Artigianale del “Birrificio Gruit” e da musica dal vivo.

Una serata unica per immergersi nei sapori autentici e nella storia di un prodotto simbolo del territorio.

Dettagli della serata: Azienda Agricola Calemone – Contrada Baccatani – Torre Guaceto

Quota di partecipazione: 40 euro | Bambini: 20 euro

Prenotazione obbligatoria: Mario 392 5038975 | Mina 333 4561929