Stasera la Rassegna del Chiostro presenta la “Collettiva dei po

STASERA 22 AGOSTO ALLE ORE 19.30, PRESSO L’EX CONVENTO SANTA CHIARA, BRINDISI,LA RASSEGNA DEL CHIOSTRO PRESENTA:”COLLETTIVA DEI POETI”

Entra nel vivo a Brindisi la quarta edizione della kermesse “Rassegna del Chiostro 2025″, il prestigioso ciclo di incontri che celebra l’arte e la passione in tutte le sue sfaccettature tra poesia, tango e pittura, curato da Francesca Romana Intiglietta, ideatrice e curatrice del progetto culturale.Questa sera alle ore 19:30, il cuore pulsante del centro storico di Brindisi si accenderà di emozione, luce e bellezza. Nella cornice suggestiva dell’Ex Convento di Santa Chiara, nei pressi del Duomo, si terrà una serata che unisce poesia, tango argentino e pittura in un potente intreccio sensoriale all’interno della manifestazione letteraria “La Rassegna del Chiostro”, curata da Francesca Romana Intiglietta.A moderare l’incontro saranno Simona Volpe, autrice e direttrice della collana Poesia Mundi per Bertoni Editore, e Giulia Cesaria poetessa. Insieme a loro, poeti da tutta Italia condivideranno la loro personale visione poetica, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e partecipata.Nel corso della serata, sono previsti gli interventi di Sabrina Capomassi (Giornalista RAI 3) e Carlo Bravetti (Giornalista RAI News24), a testimoniare il valore culturale e sociale dell’iniziativa.Protagonisti della serata:• Marco Ambrosi(Perugia), Eleonora Del Sorbo(Pesaro), Cristiano D’Orazio(Ancona), Gerardo Martino(Martina Franca), Margherita Roncone(Bari), Stefano Servilio(Sulmona) – voci poetiche che daranno vita a una narrazione corale e appassionata.• Natalia Guarino, pittrice tarantina con le sue opere che dialogheranno con la poesia.• il maestro Alessandro Di Virgilio e la ballerina Ilaria Tricarico della scuola Street Tango di Brindisi che porteranno in scena l’anima del tango argentino.Dove: Ex Convento di Santa Chiara, Via Santa Chiara, 2 BrindisiQuando: Venerdì 22 agostoOra: 19:30