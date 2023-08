STASERA MUSICA A SPECCHIOLLA, TRA STELLE E MARE

L’associazione di promozione sociale Il Curro A.P.S. di Brindisi sarà stasera, sabato 19 agosto, a Specchiolla, Piazza dei Tamerici alle ore 21 circa con un concerto blues.

Si esibirà il gruppo Apulian Blues Band composta da musicisti brindisini:

Chiara Furgu voce, Fulvio Romano al piano, Joe Trifone alla chitarra, Mimmo Russi alla batteria e Umberto de Vitti al basso. Tutti di elevato spessore artistico, hanno al loro attivo partecipazioni nazionali e internazionali in vari progetti e concerti.

Da sottolineare l’ultimo singolo di Chiara Furgu “Possibile” disponibile su

tutte le piattaforme digitali (Spotify, YouTube ecc…)

L’associazione Il Curro ha proposto, come ogni anno, questo evento, insieme a tanti altri, anche a Brindisi ma, prima per una serie di scelte, ora per situazioni ereditate, non ha mai avuto positivo riscontro.

Pertanto ringrazia pubblicamente sia il Comune di Mesagne, sia il Comune di Carovigno per la fiducia accordata.

Aprirà il concerto la cantante emergente Angie G. perché l’associazione Il Curro APS è da sempre impegnata nella promozione delle eccellenze locali.