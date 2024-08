Stasera nel Castello di Carovigno in scena Raffaello Corti per il Brindisi Performing Arts (BPA)

Questa sera 28 agosto alle ore 21:00 presso il Castello Dentice

Questa sera 28 agosto alle ore 21:00 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno (BR),

Raffaello Corti, in arte Faccestamagia – uno tra i giovani comici di magia più seguiti sui social,

ospite di trasmissioni televisive come I soliti ignoti e la famosa trasmissione LOL – presenterà Uno

spettacolo che mi vedrei, una performance surreale di magia comica. Corti incarna il ruolo dissacrante

dell’anti-prestigiatore: appare impacciato, estraniato e comico, coinvolgendo il pubblico con le sue

gag e le sue battute. Sotto l’apparenza però si cela un vero mago, e si giunge così al ribaltamento della

narrazione. Ed ecco che la magia emerge, stupisce ed emoziona.

Con lo spettacolo di Corti, si conclude la Summer Edition della V edizione del Brindisi

Performing Arts (BPA), il festival itinerante nella provincia di Brindisi – organizzato da AlphaZTL

Compagnia d’Arte Dinamica con la direzione artistica del coreografo Vito Alfarano – che porta

all’attenzione del grande pubblico tematiche di rilevanza sociale e culturale attraverso le arti

performative, con il fine di abbattere pregiudizi e di favorire l’integrazione sociale.

Dal 4 ottobre al 17 novembre 2024, il BPA proseguirà poi con l’Autumn Edition presentando attività

multidisciplinari e spettacoli al debutto nazionale, che vedranno in scena artisti con disabilità e i

detenuti insieme ai danzatori professionisti della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica.

Brindisi Performing Arts (BPA) è organizzato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, con il

contributo di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Comune di

Carovigno, Comune di Mesagne, Comune di San Pancrazio Salentino, Comune di Torre Santa

Susanna e Comune di San Pietro, Garante delle Persone sottoposte a misure restrittive della

libertà personale, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Garante dei Diritti

del Minore del Consiglio Regionale della Puglia. In collaborazione con il Ministero della Giustizia

e la Casa Circondariale di Brindisi. Media partner Ciccio Riccio.

Il programma del Summer Edition è su: https://www.brindisiperformingarts.com e sulle pagine social

di Brindisi Performing Arts. Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com