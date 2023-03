STASERA PANCHINA ROSSA DEDICATA A NORMA COSSETTO

L’Inner Wheel “Cristina Cordella” , il Comitato 10 febbraio, con il supporto del Comune di Brindisi, hanno installato questa sera, in occasione della Giornata della donna, una panchina rossa dedicata a Norma Cossetto, una donna violentata e gettata nelle Foibe alla fine della seconda guerra mondiale. Un segno per ricordare il sacrificio di tantissime donne vittime di ogni forma di violenza da parte di mariti, compagni, familiari, avversari politici. Presenti il sindaco Riccardo Rossi, la presidente dell’Inner Wheel, Silvana Maiorano, e Cesare Mevoli per il Comitato 10 febbraio, oltre a tanti cittadini.