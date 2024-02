Stati generali del porto. Convegno del Propeller

Il futuro del porto di Brindisi al centro del convegno organizzato dal Propeller club dal titolo “Gli stati generali del porto. Il Mediterraneo nella transizione ecologica e geopolitica. Le nuove rotte”. Sono intervenuti tutti i soggetti interessati, dal sindaco Marchionna al presidente dell’Autorita’ portuale Patroni Griffi, dal comandante della Capitaneria, col. Amitrano all’ing. Luca Piludu per Versialis e Nunzio Savarese di Grimaldi. E’ intervenuto via telefono anche l’on. Mauro D’Attis. Ha coordinato i lavori il prof. Abele Carruezzo. Ha presieduto la presidente del Propeller, Maria De Luca. Sul tavolo le proposte di sviluppo del porto, coniugato con la tutela ambientale, passando per la riperimetrazione della zona SIN, per l’individuazione di nuove rotte commerciali e per maggiori investimenti. Insomma il porto reclama la sua natura turistica ma anche commerciale.