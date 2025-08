Stato di agitazione dei Cobas per le cooperative del servizio di pulizia dell’Asl

Ecco la nota del sindacato Cobas:

Prepariamoci ad assediare il Consiglio Regionale Pugliese .

Il Sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori/trici delle cooperative Colser e Meridionale Servizi dopo la inconcludente riunione a Bari di questa mattina della terza commisione sanità , presieduta da Mauro Vizzino, svoltasi su sollecitazione del consigliere regionale Luigi Caroli.

L’impegno preso il 28 Maggio scorso dalla Regione Puglia a dare una risposta sulla possibile internalizzazione del servizio di pulizie della ASL Brindisi non ha avuto nessuna risposta; la assenza della Regione nonostante l’invito ci è apparsa molto strana .

La Regione doveva presentarsi con un business plan sulla possibile internalizzazione ed i relativi costi e su questa dare una risposta definitiva, dentro o fuori.

Il Cobas Brindisi ha fortemente espresso il proprio disappunto sulla assenza della Regione Puglia perché ha avuto non un mese ,come eravamo rimasti d’accordo, ma addirittura 2 mesi per non combinare nulla.

L’appalto Consip per le cooperative scade il 31 Ottobre e bisogna ricercare la soluzione entro questa scadenza , pena proroghe per chissà quanto altro tempo ancora , se non addirittura la decisione di una nuova gara rivolta alle ditte da parte della ASL Brindisi.

A questo punto solo la mobilitazione dei lavoratori/trici può convincere la Regione Puglia che va restituita dignità al nostro territorio.

Il Cobas lancia una mobilitazione fintanto che il risultato non viene raggiunto, stabilizzazione del personale e basta.

Per il Cobas Roberto Aprile