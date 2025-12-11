Stato di agitazione del personale ADI RTI San Bernardo. Una nota della Uil Fpl

Stato di agitazione del personale ADI RTI San Bernardo del 03.12.2025 prot.240-2025, tavolo di raffreddamento.

A seguito dello stato di agitazione riguardante l’ADI ASL BR, si chiede a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi di convocare le parti interessate per cercare di giungere ad una soluzione dei problemi inerenti questo servizio.

Si fa presente che lo stato di agitazione è stato indetto da questa O.S. a seguito di una serie di richieste formulate sia alla ASL di Brindisi sia alle varie aziende per il riconoscimento del CCNL Sanità privata ai lavoratori di tutto il servizio ADI Sanitario.

Inoltre, desideriamo informare Sua Eccellenza che i soggetti interessati ai quali la scrivente si è rivolta hanno sempre sostenuto che tale richiesta non potesse essere accolta per motivi economici. Tuttavia, abbiamo appreso da diverse testate giornalistiche e ricevuto conferma dal Direttore Generale che questo servizio, pur essendo gestito da Cooperative Onlus (pertanto, in teoria, senza scopo di lucro), nell’anno contabile 2024-2025 ha registrato utili per 1 milione e 800 mila euro. Pertanto, questa O.S., al fianco dei lavoratori, valuta che le motivazioni addotte in questi anni, precisamente tre, siano prive di fondamento.

In considerazione di quanto sopra, la UIL FPL Brindisi chiede a Sua Eccellenza il Prefetto di convocare un tavolo di raffreddamento urgente, come previsto dalla legge 146/90 e successive modifiche, e dal D.Lgs. 29/1993, poiché si tratta di un servizio che, in base alle linee guida nazionali e regionali, deve rispettare i livelli essenziali di assistenza.

In attesa di un riscontro positivo, ci auguriamo di non dover proclamare uno sciopero a oltranza del personale ADI ASL, il quale metterebbe a rischio le cure domiciliari di una vasta utenza fragile.

Il Segretario Generale

UIL FPL BRINDISI

Gianluca Facecchia