Stazione di Ostuni, Scianaro (FdI): “Allagamenti rendono inagibili le sale di attesa. Serve soluzione rapida”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Scianaro, a seguito della richiesta di audizione urgente in Commissione Trasporti per i disagi nella stazione di Ostuni provocati dagli allagamenti. “Secondo quanto riferiscono alcuni utenti, le sale d’attesa della stazione ferroviaria di Ostuni risulterebbero ancora non fruibili per presunti allagamenti causati dal maltempo e per presunti problemi strutturali. Tale situazione, qualora confermata, potrebbe arrecare notevoli disagi a pendolari, studenti e turisti, costretti ad attendere i treni sulle banchine senza un adeguato riparo dalle intemperie.

E’ opportuno fare chiarezza, quindi, al fine di evitare che eventuali incertezze o sovrapposizioni di competenze che possano ritardare gli interventi necessari. Motivi per i quali ho inoltrato una richiesta di audizione urgente in Commissione Trasporti al fine di promuovere un confronto istituzionale con i rappresentanti del Comune di Ostuni e di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e degli altri enti eventualmente competenti, al fine di accertare se le sale d’attesa della stazione siano effettivamente non fruibili al pubblico e, in caso affermativo, per quali ragioni; chiarire a chi competano le verifiche e gli interventi necessari al ripristino e alla riapertura; conoscere gli eventuali tempi previsti per la piena fruibilità dei locali; verificare quali misure temporanee possano essere adottate per garantire agli utenti un riparo adeguato durante l’attesa dei treni. Bisogna fare chiarezza sulle segnalazioni ricevute e contribuire, ove i disservizi fossero confermati, alla loro rapida risoluzione, tutelando le esigenze di chi utilizza quotidianamente la stazione”.