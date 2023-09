STAZIONE MARITTIMA DEVASTATA – LA SOLIDARIETA’ DI VANTAGGIATO (FDI)

Questa notte è stata devastata la stazione marittima da ignoti. Un atto vandalico grave e spiacevole che il nostro territorio e tutta la cittadinanza non meritano. I danni ingenti provocati sono anche un danno all’immagine della città. Gesti del genere non si dovrebbero mai verificare! In attesa che le autorità competenti facciano chiarezza sull’accaduto e sui responsabili, esprimo vicinanza a tutti coloro che operano all’interno della Stazione marittima e ringrazio chi si sta mobilitando per ripristinare la struttura.

Lucia Vantaggiato

Consigliera comunale FDI