Stefanazzi (Pd): “Governo responsabile del declassamento dell’aeroporto di Brindisi

“Sul declassamento dell’aeroporto

di Brindisi c’è un incredibile stridio di unghie che scivolano

sugli specchi. Invito i cittadini di Brindisi di buona volontà a

salvare il soldato Marchionna, che da tempo indossa l’elmetto e

difende, come non ci fosse un domani, il governo nazionale,

scadendo sempre più nel patetico. Sono settimane che il prode

Marchionna cerca in tutti i modi di nascondere le responsabilità

del governo Meloni e del Ministro Piantedosi”. Lo dichiara il

deputato del Partito Democratico Claudio STEFANAZZI in

riferimento alle polemiche che stanno interessando il

declassamento dalla categoria antincendio VIII alla VII Icao

(che viene assegnato a ciascun aeroporto in ragione della

capacità della pista di permettere le operazioni alle varie

categorie di aeromobili) e che comporta una riduzione di

organico per i vigili del fuoco.

“Se il sindaco intende protestare contro questa decisione, si

unisca a noi e chieda anche lui un ripensamento a Piantedosi,

che sta – aggiunge – consapevolmente affossando lo scalo

aeroportuale del Salento. Tutto il resto è solo fumo negli occhi

degli elettori ed un epilogo, triste, di una lunga storia

politica”.