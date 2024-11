Stefano Cecere bronzo under23 sulla mezza maratona di Civitanova.

Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi al settimo posto con Cecere Susca e Marangi

Nella domenica del 3 novembre a Civitanova Marche si sono svolti i campionati italiani di mezza maratona.

Stefano Cecere, ha vinto una medaglia di bronzo nella categoria under23 con il tempo di 1h 6’30”. Belle prove di Giovanni Susca che ha dovuto rallentare per un problema muscolare al sedicesimo km dopo una gara sugli scudi, che ha portato al termine in 1h 7’14”.

Sempre tenace Alessandro Marangi reduce da un mese difficile per problemi fisici, ha onorato la gara con 1h 7’44”

Con le prove di Cecere, Susca e Marangi, la Asd Atletica Amatori Cisternino Ecolservizi si piazza al settimo posto nella prova nazionale di società sulla specialità

Il Presidente Vasta Vito ringrazia la Ecolservizi e la BCC di Locorotondo per aver creduto in un progetto sportivo di valore nazionale