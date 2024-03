Stefano De Martino al Verdi con “Meglio stasera!”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena “Meglio Stasera! Quasi one man show”, con Stefano De Martino. Uno show brillante, con un artista rivelatosi poliedrico e completamente a proprio agio nel suo primo spettacolo live, per la regia di Riccardo Cassini. Un palcoscenico con tante luci ed effetti speciali che hanno creato un’atmosfera allegra e coinvolgente. Stefano, che si è presentato al pubblico facendo il suo ingresso in platea, ha raccontato la sua vita con tanti ricordi e aneddoti riguardanti l’infanzia e le varie avventure che lo hanno portato a diventare il giovane e talentuoso intrattenitore che abbiamo visto sul palco. Tanta musica e comicità in compagnia della sua band di “Bar Stella”, “Disperata Erotica Band”, che è stata simpaticamente derisa durante tutto lo spettacolo per l’età anagrafica dei componenti, ritenuti troppo “vecchi”. Quattro bravi ballerini che hanno eseguito alcune coreografie. Un vero e proprio show con tutti gli ingredienti che ne hanno fatto una serata molto piacevole. I tanti lavoretti fatti durante l’adolescenza, la passione per il calcio e, poi, soprattutto, la grande passione per la danza che aveva, presto, riempito la sua vita. Muove i primi passi nel settore della danza all’età di dieci anni. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, ma la vera svolta arriva quando, nel 2009, viene “scoperto” da Maria De Filippi. Partecipa alla nona edizione del talent “Amici”, grazie alla sua mamna che lo aveva iscritto ai provini, non vince, ma arriva a classificarsi al primo posto tra i ballerini ed entra, così, nelle case di milioni di telespettatori. Stefano conferma che sarà per sempre grato a Maria che ha, letteralmente, cambiato la sua vita. Da tempo, ormai, ha lasciato la carriera di ballerino per intraprendere, con grande successo, quella di conduttore. Tanti gli applausi del pubblico al termine dello spettacolo. Anna Consales