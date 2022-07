STEFANO GALANTUCCI NUOVO PRESIDENTE REGIONALE DEI LEO CLUB PUGLIESI PER L’ANNO 2022/2023

Sabato 2 luglio presso Porto Giardino, Monopoli (BA) si è svolto il passaggio delle Consegne del Distretto Leo 108AB, territorialmente corrispondente a tutta la regione Puglia. I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità. Il Presidente uscente, l’altamurano Michele Nolasco, lascia la guida del Distretto Leo 108 AB al Presidente entrante Stefano Galantucci, dottorando di Ricerca in Informatica nel settore della Cybersecurity presso l’Università di Bari – Aldo Moro e socio del Leo Club Virgilio Brindisi dal 2014. “Caro Distretto la senti questa voce? Chi parla è il mio cuore” afferma il nuovo Presidente Stefano Galantucci con il suo discorso di presentazione, nel corso del quale ha sollecitato i club di tutta la Puglia a perseguire in questo nuovo anno sociale (che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023) il principale obiettivo di dare un sostegno reale e concreto al proprio territorio natale e alla Nazione. In questo critico momento storico, i Leo Club sono pronti a mettersi al servizio della comunità perché – come ricorda il Presidente – l’indifferenza verso il prossimo e diffidenza verso l’aiutare sono i reali nemici della società. Il motto del Presidente Stefano Galantucci per l’anno sociale appena iniziato – “T’ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù” – ben racchiude lo spirito leoistico: i Leo Club di Puglia saranno quel canto in grado di far reagire alla sofferenza. Alla cerimonia erano, altresì, presenti l’avvocato fasanese Leonardo Potenza, 1° Vice Governatore dei Lions Pugliesi e l’odontoiatra casaranese Lorenzo De Marco, Presidente del Multidistretto 108 Italy per l’anno sociale 2022/2023. Per rimanere aggiornati sulle iniziative dei Leo Club del Distretto Leo 108 AB seguite la pagina Instagram e Facebook del Distretto o il sito ufficiale all’indirizzo www.https://www.leo108ab.it/.­­