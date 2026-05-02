Stella al Merito del Lavoro, 6 brindisini premiati a Bari dal vicesindaco Di Bello.

Una stella a sigillo di un impegno di anni, nel giorno della loro festa. Ci sono anche 6 brindisini fra i 54 cittadini pugliesi, ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha conferito la Stella al Merito del Lavoro. Si tratta di operai, impiegati, quadri e dirigenti di diverse aziende e società, pubbliche e private, premiati – come vuole la legge istitutiva della onorificenza – “per i singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale nel proprio lavoro” e requisiti di anzianità.

Nella mattinata di oggi, venerdì Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, la cerimonia di consegna si è svolta nel teatro Petruzzelli di Bari e a consegnare il riconoscimento ai sei cittadini brindisini è stato il vicesindaco della Città, Fabio Di Bello.

È aumentato anche il numero delle donne premiate: quest’anno ben 17 in Puglia e 5 fra esse sono brindisine.

Dalle mani del vicesindaco Di Bello hanno ricevuto la Stella al Merito del Lavoro: Daniela Barreca e Roberta Denitto (Confindustria Brindisi); Adele Petrachi (Poste Italiane SpA); Giuseppe Manigrassi, Stefania Rengo, Adalgisa Trotta (Magroup Salver Spa Brindisi) e Angelo Lofino (FiberCop Spa Brindisi).

“Rivolgo le mie più sincere e sentite congratulazioni a coloro che oggi, in questa giornata particolare, riceveranno l’onorificenza della ‘Stella al merito del lavoro’– ha commentato il vicesindaco Di Bello -. Il lavoro, che rappresenta il volano della crescita sociale ed economica di un Paese, è un diritto ma è anche un dovere che concorre non solo alla crescita della persona ma, come ha affermato il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, ‘esprime i doveri di solidarietà e coesione sociale del Paese’. Ma il mondo del lavoro nel nostro Paese – ha aggiunto -, presenta una serie di problematiche che vanno dall’occupazione, soprattutto giovanile, ad una retribuzione proporzionata ma in particolare alla sicurezza. Questi riconoscimenti – ha concluso – ci invitano a tenere alta l’attenzione sul mondo del lavoro al quale tutti dobbiamo essere interessati”.