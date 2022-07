STELLA (CGIL): PUBBLICATI GLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE ASL BRINDISI

Sono 504 i lavoratori precari della ASL Brindisi che hanno diritto alla stabilizzazione del

rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti previsti dalla vigente normativa.

La ASL di Brindisi nella giornata del 19 Luglio ha pubblicato gli elenchi degli aventi diritto.

Dopo anni di lotte, battaglie e rivendicazioni che hanno visto tutta la CGIL e la FP CGIL

protagoniste e promotrici di tantissime iniziative per chiedere con forza l’eliminazione del

precariato nella sanità si porta a compimento un percorso che restituisce dignità al lavoro

e alla vita di questi lavoratori.

La precarietà del lavoro e di conseguenza della vita è una vera e propria piaga sociale da

sconfiggere e su cui la nostra Organizzazione sindacale si sta spendendo da diversi anni

sia a livello nazionale, regionale e territoriale.

Le ataviche, gravissime carenze di organico nella Sanità non giustificano le forme di

precariato diffuso a cui si è fatto ricorso, purtroppo, con sistematicità.

La pandemia ha evidenziato le deficienze strutturali del nostro Servizio Sanitario con

particolare riferimento proprio alle carenze di organico.

A Brindisi la FP CGIL è impegnata quotidianamente a denunciare le gravissime carenze di

organico sanitario con le ricadute negative sul personale tutto e sull’utenza.

Altro, prioritario obiettivo per la CGIL è quello della soluzione della gravissima,

drammatica carenza di personale medico nel servizio di pronto soccorso oltre

all’eliminazione delle liste di attesa e del riequilibrio nella carenza di posti letto a Brindisi.

LA SEGRETERIA FP CGIL BRINDISI

Patrizia Stella