Stelle di Natale dell’AIL 2025, l’elenco delle piazze a Brindisi e in provincia – In programma 5, 6, 7 ed 8 dicembre

Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della presidente dell’AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 stelle di Natale per finanziare l’acquisto di macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea riscosse un grande successo e, quattro anni dopo, anche le altre sezioni AIL scesero in piazza. Anno dopo anno, l’associazione ha intensificato la sua presenza sul territorio, trasformando le stelle in una vera e propria icona di solidarietà, fondamentale per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.

La tradizionale manifestazione natalizia torna a Brindisi e nelle piazze di tutta la provincia il 5, 6, 7 e 8 dicembre, con l’obiettivo di finanziare la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Oltre alle tradizionali piante natalizie, l’offerta si completa di altri doni per sostenere la raccolta fondi di Natale 2025. Presso gli stand, infatti, sarà possibile trovare: Stella di Natale, contributo minino Euro 15,00, Centrotavola Stella di Natale (rossa), contributo minino Euro 15,00, Limone, contributo minino Euro 15,00, Stella di cioccolata (300 gr), contributo minino Euro 13,00, Sfere di Natale – contributo minino Euro 8,00 (fino ad esaurimento scorte).

“Negli ultimi giorni – spiega Carla Sergio, presidente di AIL Brindisi – è stata completata la consegna degli ultimi importanti acquisti al reparto di Ematologia dell’Ospedale Perrino: due centrifughe per esami del sangue, un fornetto sterilizzatore e 30 aste portaflebo. Ma in cantiere abbiamo altre idee che riusciremo a realizzare grazie al vostro grande sostegno nella campagna di Natale 2025”.

Lo stand di Piazza Vittoria dell’AIL ospiterà due figure di rilievo per l’associazione brindisina. Domenica 7 dicembre, sarà presente il dottor Domenico Pastore, primario dell’Ematologia dell’ospedale “Perrino”, che porterà la sua esperienza e il suo supporto alla causa. Lunedì 8 Dicembre, invece, sarà la volta di Marco Di Bello, noto arbitro di calcio di Serie A, da anni vicino all’AIL.

Queste le piazze coinvolte nell’iniziativa nell’intera provincia di Brindisi:

– Brindisi (Piazza Vittoria) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Brindisi (Parrocchia S. Giustino De Jacobis – Bozzano) – 7 dicembre mattina

– Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) – 7 dicembre mattina

– Ceglie M.ca (Presidio Territoriale Assistenza, Largo San Rocco) – 5 dicembre mattina

– Ceglie M.ca (Via San Rocco) – 6, 7 e 8 dicembre

– Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 6, 7 e 8 dicembre

– Erchie (Piazza Umberto I) – 8 dicembre

– Fasano (Portici delle Teresiane – c/o sportello “Il Girasole di Mari”) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Fasano (Piazza Ciaia) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) – 7 dicembre mattina

– Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Latiano (Piazza Capitano Vincenzo D’Ippolito) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Latiano (Via Santa Margherita, 91) – 8 dicembre pomeriggio

– Latiano (Piazza Umberto I) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele, c/o Colonna votiva) – 7 dicembre mattina

– Oria (Piazza Lorch) – 7 dicembre mattina

– Ostuni (Piazza Italia – c/o Istituto Pessina) – 7 dicembre mattina

– San Michele S.no (Piazza Marconi) – 5, 6, 7 e 8 dicembre

– S. Pietro Vernotico (Via Brindisi, 212, c/o Chiesa SS. Angeli Custodi) – 6 dicembre pomeriggio e 7 dicembre mattina

– Torre S. Susanna (Piazza Umberto I) – 8 dicembre mattina

– Tuturano (Via Antonio Vivaldi, c/o Associazione FrAzione) – 7 e 8 dicembre ore 18,00-20,00