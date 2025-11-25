Stop Killing Women: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari

Opportunità scelgono dieci poster per dire basta alla violenza di genere!

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, l’Ordine degli

Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio del medesimo Ordine

hanno scelto di aderire ad un’iniziativa che trasforma l’arte e la comunicazione visiva in strumenti di

denuncia e consapevolezza collettiva.

Presso il Tribunale di Brindisi, sono stati esposti i manifesti vincitori della tredicesima edizione di Poster

For Tomorrow che saranno protagonisti di una grande campagna di sensibilizzazione diffusa non solo a

Brindisi ma in tutta Italia.

L’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari Opportunità partecipano alla campagna

Stop Killing Women – promossa da Poster for Tomorrow, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di

valore e Amnesty International Italia – e, attraverso l’affissione di immagini forti, simboliche e poetiche,

che raccontano diverse sfaccettature della violenza, si uniscono in un corale appello volto a fermare una

piaga sociale che continua a insinuarsi nel silenzio, stimolando una riflessione profonda e immediata.

Nell’occasione si ribadisce l’impegno costante del CPO nel promuovere e favorire l’attuazione dei principi

di parità di trattamento, contrastando i comportamenti discriminatori sul genere o qualsivoglia altra

ragione