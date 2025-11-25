Stop Killing Women: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari
Opportunità scelgono dieci poster per dire basta alla violenza di genere!
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, l’Ordine degli
Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio del medesimo Ordine
hanno scelto di aderire ad un’iniziativa che trasforma l’arte e la comunicazione visiva in strumenti di
denuncia e consapevolezza collettiva.
Presso il Tribunale di Brindisi, sono stati esposti i manifesti vincitori della tredicesima edizione di Poster
For Tomorrow che saranno protagonisti di una grande campagna di sensibilizzazione diffusa non solo a
Brindisi ma in tutta Italia.
L’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed il Comitato per le Pari Opportunità partecipano alla campagna
Stop Killing Women – promossa da Poster for Tomorrow, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo idee di
valore e Amnesty International Italia – e, attraverso l’affissione di immagini forti, simboliche e poetiche,
che raccontano diverse sfaccettature della violenza, si uniscono in un corale appello volto a fermare una
piaga sociale che continua a insinuarsi nel silenzio, stimolando una riflessione profonda e immediata.
Nell’occasione si ribadisce l’impegno costante del CPO nel promuovere e favorire l’attuazione dei principi
di parità di trattamento, contrastando i comportamenti discriminatori sul genere o qualsivoglia altra
ragione