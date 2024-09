“Storia del Grande Salento”, sarà presentato a Mesagne il libro di Lino De Matteis

Dopo la pausa estiva, riprendono le presentazioni della “Storia del Grande Salento”, il libro del giornalista e scrittore Lino De Matteis. Mercoledì, 25 settembre 2024, sarà presentato a Mesagne, alle ore 18:30, nell’atrio del Castello normanno-svevo, in piazza d’Armi, nell’ambito delle iniziative del “Festival del Libro Emergente”, rassegna culturale dedicata ad autori e libri emergenti locali e nazionali. Dopo i saluti del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e del Commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, converseranno con l’autore Regina Cesta e Cosimo Saracino.

Il volume, che porta il sottotitolo “Dalle radici di Terra d’Otranto ai cento anni delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto”, è un’originale sintesi storica, dalle origini ai nostri giorni, degli eventi che hanno caratterizzato l’evoluzione geopolitica della penisola salentina, dall’egemonia di Terra d’Otranto alla tripartizione provinciale del territorio operata dal fascismo un secolo fa. «Una divisione amministrativa che, tuttavia, non ha cancellato la secolare storia unitaria dell’antica Terra d’Otranto – sottolinea De Matteis – e la voglia di stare insieme dei suoi abitanti, manifestatasi in più occasioni e, in particolare, nello spirito confederativo che ha animato diversi protocolli d’intesa sottoscritti tra le massime istituzioni delle tre province di Brindisi, Lecce e Taranto».

Un riconoscimento per la sua attività di divulgazione storica è stato assegnato a Lino De Matteis nell’ambito della XIII Edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio”, che si è svolto ad Alezio il 7 settembre scorso, con una targa speciale contenente la seguente motivazione: «All’autore della ricerca “Storia del Grande Salento” un’opera che ha rilanciato il dibattito pubblico sul futuro del triangolo Brindisi-Lecce-Taranto».