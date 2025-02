“Storia della medicina a Brindisi” – Iniziativa del Rotary Brindisi Valesio

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema:”Storia della medicina a Brindisi – Medici illustri in terra di Brindisi e evoluzione della medicina nella storia della nostra provincia”, organizzato dal Rotary Club Brindisi Valesio, in collaborazione con il Rotary Club Brindisi. Sono intervenuti: il dott. Francesco Serinelli, Presidente Rotary Club Brindisi Valesio, che ha moderato l’incontro, e il dott. Giorgio Stomati, Presidente Rotary Club Brindisi. Hanno relazionato sull’argomento con informazioni approfondite, il prof. Antonio Mario Caputo e il prof. Giacomo Carito, storici della Società di Storia Patria per la Puglia- sez di Brindisi. I due storici hanno saputo coinvolgere i presenti in un interessante excursus sulla storia della medicina a Brindisi, ricordando figure importanti di medici che hanno rappresentato dei veri e propri pilastri e che hanno dato tanto all’evoluzione della medicina nella storia della nostra provincia, distinguendosi anche nel campo delle scienze umane. È stata focalizzata la figura del medico di base che, una volta, era considerato uno di famiglia, quasi un confessore che non soltanto vigilava sullo stato di salute complessivo dei suoi pazienti nell’arco della loro vita, ma partecipava attivamente a tutti gli eventi familiari. Una figura essenziale che, al giorno d’oggi, è stata un po’ ridimensionata a causa dei ritmi frenetici della routine quotidiana. È stata approfondita, inoltre, la storia delle istituzioni sanitarie. Tanti i ricordi e gli importanti contributi di professionisti del settore sanitario che hanno partecipato con entusiasmo all’interessante incontro. Il Rotary, come sempre, conferma la propria presenza attiva nel territorio. Anna Consales