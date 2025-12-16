Facebook Instagram
“Storie dell’Olimpo” – Lettura ad alta voce per bambini presso la Collezione Archeologica Faldetta

Lunedì 22 dicembre, alle ore 11.00, la Collezione Archeologica Faldetta ospita “Storie dell’Olimpo”, una lettura ad alta voce pensata per bambini dai 6 ai 9 anni.

Un appuntamento dedicato ai più piccoli per scoprire, attraverso il racconto e l’ascolto condiviso, il fascino dei miti dell’antica Grecia: dèi, eroi e avventure prenderanno vita in un’esperienza coinvolgente e stimolante, pensata per avvicinare i bambini al mondo della narrazione e della cultura in modo divertente.

I partecipanti saranno guidati alla scoperta della Collezione Archeologica, custodita nelle sale della Palazzina del Belvedere, per poi ascoltare le storie avvincenti dei protagonisti dei miti greci, che rappresentano i vizi e le virtù senza tempo degli esseri umani.

L’iniziativa sotto l’egida del Comune di Brindisi, è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni:

Collezionearcheologicafaldetta@gmail.com

Telefono: 3285677300

