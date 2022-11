Storie di alternanza. Premio per il liceo Classico “Marzolla”

Menzione speciale per la classe IV B del liceo Marzolla, attribuita dalla Camera di Commercio di Brindisi, per il Concorso “Storie di Alternanza”, in occasione della cerimonia di premiazione per i progetti di alternanza scuola lavoro chevsi e’ svolta nel pomeriggio presso la, sede della Camera di Commercio. Tutor interno del progetto di PCTO, dal titolo “Da Invisibile a Condiviso- I reperti bronzei della Collezione De Leo dai depositi alle sale del museo Ribezzo di Brindisi “, la Prof. ssa Silvia Marchi. Tutor aziendali la Dott.ssa Katiuscia Di Rocco, direttrice della Biblioteca Annibale De Leo di Brindisi e l’architetto Emilia Mannozzi, Direttrice del Polo Biblio Museale Ribezzo di Brindisi. Un viaggio nella storia antica e moderna del Salento, che ha riportato alla meritata dignit√† reperti che sono parte integrante della nostra cultura. Auguri!