“Storie e misteri al Castello Dentice di Frasso”. Una visita serale tra leggende, simboli e racconti nascosti

La rassegna “Sere d’estate in castello” continua con un nuovo appuntamento che unisce fascino,

suggestione e scoperta. Domenica 3 agosto alle ore 21:00, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno

ospiterà “Storie e misteri al castello”, un percorso guidato in notturna pensato per chi ama esplorare

il lato meno conosciuto della storia.

I visitatori saranno accompagnati in una passeggiata tra ambienti storici e atmosfere evocative, dove

accanto alle vicende documentate del castello emergeranno aneddoti, leggende, simboli e racconti

meno noti.

L’esperienza invita i partecipanti a mettere da parte lo scetticismo e ad aprirsi alla curiosità e allo

stupore, per lasciarsi guidare tra gli angoli più suggestivi della dimora nobiliare e le storie “non

ufficiali” che la animano.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno

nell’ambito del cartellone estivo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico locale attraverso

appuntamenti rivolti a un pubblico variegato e pensati per riscoprire il castello approfondendone

aspetti sempre diversi.

La prenotazione all’evento è obbligatoria.

Per informazioni, dettagli e prenotazioni è possibile consultare il sito www.pastpuglia.it o scrivere

all’indirizzo castellodicarovigno@gmail.com.