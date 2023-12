STP – APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Approvato il Bilancio di Esercizio di STP Brindisi

È stato approvato dagli Enti soci il Bilancio di Esercizio della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Gli stessi erano rappresentati dal Presidente della Provincia Toni Matarrelli e dal Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, intervenuti spontaneamente nel corso dell’odierno CdA.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Avv. Alessandra Cursi che ha rimarcato il valore di “un risultato così importante raggiunto in soli 20 giorni dall’insediamento. Abbiamo lavorato alacremente per raggiungere questo primo importante obiettivo nel termine più breve possibile, essendo un passaggio fondamentale per la vitalità dell’azienda e la serenità di tutti i suoi dipendenti. Abbiamo creato un fondo rischi che tutela la società da eventuali esborsi che potrebbero sopravvenire alla chiusura delle indagini penali in corso”.

La Presidente Cursi ha sottolineato come “questo risultato è stato possibile innanzitutto grazie alla celerità degli uffici che hanno predisposto gli atti ed al Collegio sindacale e l’Organismo di Revisione che si sono resi disponibili nell’accelerare il percorso di approvazione depositando le rispettive relazioni in anticipo. Vanno ringraziati anche i Sindacati che hanno perfettamente compreso il difficile momento e con grande senso di responsabilità hanno affiancato il CdA in questo percorso”.

Infine, ma non per ultimo, l’Avv. Cursi ha ringraziato gli Enti soci, nelle persone del Presidente della Provincia e del Sindaco del Comune di Brindisi, che si sono spontaneamente presentati in assemblea totalitaria anticipando quella già fissata per il 30 dicembre, concretizzando un risultato all’insegna della massima collaborazione di tutte le parti.

“Un segnale importante per tutta l’Azienda – sottolinea la Presidente – che ora può e deve ripartire con le grandi sfide che ci attendono già dai primi giorni del 2024”.