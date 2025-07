Stp – Autista guida con il telefonino tra le mani – Una nota della società

In riferimento a quanto pubblicato in data odierna dalla stampa locale, la Società Trasporti Pubblici rende noto che è stata avviata immediatamente una indagine interna propedeutica all’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari.

“Purtroppo in una azienda che ha nel suo organico tanti dipendenti – afferma la Presidente della Stp, avv. Alessandra Cursi – può accadere che ci sia qualcuno che non rispetti in pieno le regole di servizio. Paradossalmente, pertanto, le segnalazioni che giungono dall’utenza ci aiutano a monitorare ancor di più la situazione e ad intervenire con la dovuta fermezza in casi di comportamenti irregolari”.