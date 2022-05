STP – AVVISO AVVIO SELEZIONE PUBBLICA PER OPERATORI DI ESERCIZIO (CONDUCENTI DI AUTOBUS DI LINEA)

Avviso avvio selezione pubblica per operatori di esercizio (conducenti di autobus di linea)

STP Brindisi comunica di aver indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per operatori di esercizio par. 140 – CCNL Autoferrotranvieri con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale/verticale/misto con impiego per 26 ore medie settimanali.

La versione integrale dell’Avviso di Selezione di cui si allega sintesi alla presente nota, è pubblicata sul sito www.stpbrindisi.it ed affissa all’Albo della sede sociale e presso il PuntoSTP in Brindisi alla via Cappellini civ.18. Della avvenuta pubblicazione è data divulgazione a mezzo annunci inviati per l’affissione all’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Brindisi e agli Albi della Amministrazione Provinciale di Brindisi e della Regione Puglia.

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 10 giugno 2022 esclusivamente attraverso apposito modulo on-line disponibile sul sito www.stpbrindisi.it, nella sezione “Selezioni in corso” (https://www.stpbrindisi.it/index.php/azienda/selezioni-in-corso) e seguendo le istruzioni ivi riportate.