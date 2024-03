STP – Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami

STP Brindisi comunica di aver indetto una selezione pubblica per titoli ed esamiper la assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale orizzontale e verticale con sospensione contrattuale nel periodo estivo di n.1 addetto area professionale 4^-figura professionale di “Ausiliario”–Area Operativa Esercizio-Parametro retributivo 110 C.C.N.L.Autoferrotranvieririservata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art.18, comma 2, della Legge n°68/1999 ed equiparate iscritti negli elenchi tenuti presso gli Uffici per il collocamento mirato.

La versione integrale dell’Avviso di selezione e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.stpbrindisi.it nella sezione “Selezioni in corso” (https://www.stpbrindisi.it/index.php/azienda/selezioni-in-corso/1213-selezione-pubblica-ausiliario-categorie-protette-2024) nonché presso la sede sociale e presso il PuntoStp/Urp in Brindisi alla via Cappellini, 18.

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 12 aprile 2024.